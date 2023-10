OL : Fabio Grosso est déjà sur la sellette !

Il ne s’attendait sûrement pas à ça pour son retour à l’OL. Libre depuis son départ de Frosinone cet été, Fabio Grosso était à la recherche d’un nouveau challenge dans sa carrière d’entraîneur. Alors forcément, il n’a pas hésité longtemps au moment où l’Olympique Lyonnais a toqué à sa porte pour prendre les rênes de l’équipe et redresser ce club historique de Ligue 1. Oui mais voilà, depuis son arrivée, rien n’a changé. Au contraire. L’OL n’a toujours pas gagné et pointe à une très inquiétante dernière place du classement du championnat de France.

Avec 0 victoire cette saison, l’OL est la pire équipe du Championnat. En plus de cela, les problèmes internes ne sont toujours pas réglés. Preuve encore avec la dernière histoire dévoilée dans la presse. Après la défaite face à Clermont, RMC par l’intermédiaire de Jérôme Rothen expliquait que le vestiaire n’en pouvait déjà plus du coach italien. Et devant ces révélations, l’ancien Champion du monde 2006 a cherché la taupe du vestiaire et a même annulé la séance d’entraînement de ce lundi. Preuve d’une situation qui commence doucement à devenir intenable pour lui.

Deux matches pour se sauver

Et cela pourrait bien encore empirer dans les prochains jours. Car ce week-end, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le fameux "Olympico". Une rencontre très importante et qui pourrait enfoncer un peu plus l’OL dans la crise alors que l’OM sort d’une victoire face à l’AEK Athènes en Europa League. Selon les informations du Progrès, Fabio Grosso n’a désormais plus que deux matches pour redresser la barre. S’il perd encore ce week-end (ce serait la 4e défaite en 5 matches), son avenir sera plus que menacé.

Pour le moment, il a encore la confiance de son président John Textor. Et dans une période où l’Américain multiplie les choix forts (il a écarté Vincent Ponsot de son poste directeur du football), cela ressemble à une bonne nouvelle. Mais pour combien de temps ? Car après la rencontre face à l’OM, l’OL recevra le FC Metz, un concurrent direct pour le maintien. Et un autre résultat qu’une victoire devrait pousser l’OL à réagir. Surtout que d’ici là, le club rhodanien aura sûrement recruté un nouveau directeur sportif, ce qui veut dire aussi de nouvelles idées pour le club…