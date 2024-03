Koke prolonge à l’Atlético

Joueur de l’Atlético de Madrid depuis toujours, Koke (32 ans) est le capitaine emblématique des Colchoneros sur les dernières saisons. Le milieu de terrain international espagnol (70 capes) arrivait à quelques mois de la fin de son contrat avec la formation madrilène mais il a décidé de prolonger l’aventure.

La suite après cette publicité

Koke a ainsi prolongé d’un an jusqu’en juin 2025 et un accord entre lui et le club a été conclu pour un renouvellement annuel à la fin de chaque saison. Avec le club espagnol, Koke a remporté 2 Liga (2014 et 2021), 2 Europa League (2012 et 2018) et a aussi atteint à deux reprises la finale de la Ligue des Champions (2014 et 2016).