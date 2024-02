PSG : Lucas Hernandez pense avoir convaincu les supporters

«Par rapport à mes propos, c’était sûr qu’ils allaient mal réagir, c’est normal, je les comprends parfaitement. Je vais toujours tout donner sur le terrain. Les supporters parisiens le voient, et petit à petit, ils sont en train de changer d’avis.» Voilà ce que disait Lucas Hernandez en septembre dernier, pour revenir sur la polémique qui avait escorté ses premiers pas de joueur du PSG. Sn attachement à l’OM lui avait été reproché, et le défenseur français avait fait profil bas, en espérant que son implication sur le terrain se charge de le réhabiliter aux yeux du public parisien.

C’est mission accomplie, puisqu’aujourd’hui, il est un titulaire indispensable aux yeux de Luis Enrique et un joueur acclamé par le Parc des Princes, qui adore son engagement physique. Interrogé par les médias du club francilien, il est revenu sur cet obstacle désormais surmonté. « Je sais ce que je veux et ce que je dois faire dans la vie. Sur le terrain, c’est tout donner. Pour que tous les supporters du PSG qui avaient un peu de doute puissent éliminer ce doute dans leurs têtes. Et qu’ils voient vraiment que je suis là pour tout donner pour ce club, gagner des titres. Je suis là pour la gagne. Je peux redire que Lucas Hernandez va tout donner sur le terrain. »