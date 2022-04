Liga : Cadix réalise l'exploit contre le Barça et s'impose au Camp Nou

Le Real Madrid a quasiment mis fin au suspense de cette fin de saison après sa remontada contre le FC Séville, dimanche soir (3-2). Pourtant, ce FC Barcelone-Cadix n'avait rien d'anodin. Quelques jours après sa déroute contre l'Eintracht Francfort en quarts de finale de Ligue Europa, qui a notamment laissé des traces en interne, Xavi et ses hommes devaient se relever et assurer la victoire contre Cadix afin de ne pas retomber dans ses travers du début de saison.

Avec son trio Dembélé-Depay-F. Torres aligné, les Catalans souhaitaient rapidement se montrer dangereux et c'est le Français qui frappait en premier, avant de voir Torres reprendre... mais le ballon était directement dévié en corner par le gardien de Cadix. L'ex-Rennais était d'ailleurs le seul à apporter du danger sur son côté et à se montrer dangereux dans une première période soporifique, à la limite de l'ennui. Dembélé obligeait ensuite Ledesma à s'interposer de près avant la pause (43e).

Ledesma a dégouté le Barça

Alors qu'on attendait un réveil des Blaugranas en seconde période, déjà sifflés par le public du Camp Nou pour leur prestation du soir, le retour des vestiaires a tourné au calvaire. Après un centre de Fernandez au second poteau, Sobrino trouvait Ter Stegen à bout portant, mais le portier catalan ne pouvait éviter définitivement le danger et Pérez profitait d'une défense catalane passive pour marquer (1-0, 48e). À la surprise générale, les Andalous conservaient le score grâce à un grand Ledesma, décisif devant Dembélé, puis L. De Jong (68e et 78e).

En fin de rencontre, le Barça n'y arrivait toujours pas et était plus proche d'encaisser un deuxième but que d'égaliser, mais Fernandez loupait le cadre devant Ter Stegen (76e). Aubameyang manquait une dernière offrande devant un Ledesma héroïque ce lundi soir (90e). Barcelone concède donc une triste défaite devant son public et manque l'occasion d'assurer la deuxième place de la Liga devant Séville et l'Atlético, avant d'aller chez la Real Sociedad. De son côté, Cadix réalise une superbe opération et sort de la zone de relégation avant de recevoir l'Athletic Bilbao.