Ajax : fin de saison pour Oleksandr Zinchenko

La poisse pour Oleksandr Zinchenko. Transféré à l’Ajax Amsterdam le 1er février dernier en échange de 1,5 M€, l’ancien pensionnaire d’Arsenal ne rejouera plus de la saison. Pour son deuxième match avec les Lanciers (le premier comme titulaire), l’Ukrainien est sorti sur blessure dès la 6e minute de jeu contre le Fortuna Sittard. Touché au genou, il va se faire opérer.

«Oleksandr Zinchenko sera absent pendant une longue période. Le défenseur s’est blessé au genou le week-end dernier, dès le début du match à domicile contre Fortuna Sittard au Johan Cruijff ArenA. L’examen à l’hôpital a révélé qu’une intervention chirurgicale était nécessaire. Celle-ci aura lieu prochainement. Le joueur international ukrainien de 29 ans devra ensuite suivre une longue rééducation, ce qui signifie qu’il ne jouera plus cette saison», peut-on lire dans le communiqué.