Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Eredivisie

Ajax : fin de saison pour Oleksandr Zinchenko

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Zinchenko avec Arsenal @Maxppp

La poisse pour Oleksandr Zinchenko. Transféré à l’Ajax Amsterdam le 1er février dernier en échange de 1,5 M€, l’ancien pensionnaire d’Arsenal ne rejouera plus de la saison. Pour son deuxième match avec les Lanciers (le premier comme titulaire), l’Ukrainien est sorti sur blessure dès la 6e minute de jeu contre le Fortuna Sittard. Touché au genou, il va se faire opérer.

La suite après cette publicité
AFC Ajax
Oleksandr Zinchenko has been ruled out for an extended period.

Get well soon, Zinny ♥️
Voir sur X

«Oleksandr Zinchenko sera absent pendant une longue période. Le défenseur s’est blessé au genou le week-end dernier, dès le début du match à domicile contre Fortuna Sittard au Johan Cruijff ArenA. L’examen à l’hôpital a révélé qu’une intervention chirurgicale était nécessaire. Celle-ci aura lieu prochainement. Le joueur international ukrainien de 29 ans devra ensuite suivre une longue rééducation, ce qui signifie qu’il ne jouera plus cette saison», peut-on lire dans le communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eredivisie
Ajax
Oleksandr Zinchenko

En savoir plus sur

Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Oleksandr Zinchenko Oleksandr Zinchenko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier