Manchester City y croit dur comme fer pour Lionel Messi

Lionel Messi n'était pas sur le terrain mardi soir, mais en tribunes pour assister, désabusé, à la nouvelle piètre performance du FC Barcelone. Tête des mauvais jours au coup de sifflet final, l'Argentin doit se demander quand la spirale négative va s'arrêter pour le club catalan, qui n'en finit plus de dégringoler, en Liga comme en Europe. Il doit aussi se demander si son avenir se situe toujours au Camp Nou. Sa récente interview a redonné le sourire aux supporters barcelonais qui ont préféré retenir sa bonne volonté plutôt que le flou entourant sa décision pour la prochaine saison.

Dans 2 jours, Lionel Messi pourra effectivement discuter avec le club de son choix, puisque son contrat s'achève en 2021. Les courtisans annoncés du joueur de 33 ans sont connus, de Manchester City au PSG en passant par l'Inter Milan. Mais plus que jamais c'est le club anglais qui apparaît toujours aussi déterminé. Le Daily Telegraph assure ainsi aujourd'hui que le club mancunien n'a pas renoncé à faire venir Messi après la tentative vouée à l'échec du précédent mercato estival.

L'atout New York

La dernière interview de Messi a même renforcé la conviction des Citizens qu'ils pouvaient y parvenir, notamment grâce à leur franchise de New York. Le projet est de proposer un contrat de 5 ans à Lionel Messi (copieux pour un joueur de 33 ans) avec 3 ans en Premier League avec Manchester City puis 2 ans à New York. Avec la présence de Pep Guardiola sur du long terme et celles de Txiki Begiristain et Ferran Soriano, deux anciens dirigeants du Barça, le club anglais dispose d'un autre argument de taille.

Enfin, la compétitivité de la Premier League est a priori plus séduisante pour Messi que la Ligue 1, où le PSG serait tout aussi ravi de l'accueillir. Plus que jamais, Manchester City se place en grand favori pour récupérer le sextuple Ballon d'Or. Vendredi 1er janvier, il pourra même se permettre de ne plus se cacher et pourra officiellement discuter avec le joueur et son entourage.