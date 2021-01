PSG : Danilo raconte son rêve éveillé

Recruté l'été dernier par le Paris Saint-Germain, Danilo a tiré un premier bilan lors d'un entretien accordé au site officiel de son club. « Je suis ici depuis trois mois, mais j'ai l'impression d'être là depuis beaucoup plus longtemps ! Je me suis très bien intégré, les gens ici, le staff et les joueurs ont tout fait pour que je me sente bien très rapidement, et c'est le cas. L'atmosphère est super dans le vestiaire, ça aide à s'intégrer plus facilement, forcément. Je suis focalisé sur l'entraînement, collectif et individuel, à la maison, c'est mon quotidien depuis que je suis arrivé à Paris. »

La suite après cette publicité

Puis, il a ajouté : « c'est l'un des meilleurs clubs du monde, avec de très grands joueurs dans son effectif. Les objectifs sont grands, il y a beaucoup d'ambition, celle de réussir, de gagner. C'est quelque chose de grand de faire partie de l'aventure d'un club comme celui-ci. Nous sommes avant tout des professionnels, et nous nous concentrons sur les objectifs du club, nous travaillons dur pour y arriver et faire gagner le Paris Saint-Germain.» Danilo espère continuer à rêver plus grand au sein du PSG !