West Ham prépare une offre pour Jesse Lingard

La suite après cette publicité

Le club londonien, 5e de Premier League et entrainé par l'écossais David Moyes, serait tenté par l'idée de rapatrier Jesse Lingard dans la capitale anglaise après son prêt concluant en deuxième partie de saison dernière. Le joueur formé chez les Red Devils est en fin de contrat à la fin de saison et il ne prolongera certainement pas puisqu'il n'a disputé que 267 minutes cette saison avec son club (2 buts et 1 passe décisive).

Les Hammers peuvent d'ores et déjà le signer libre pour juin mais il semblerait que David Moyes souhaite le compter dans son effectif dès le mois de janvier, selon l'Express. Le joueur, qui n'a pas disputé la moindre minute depuis le 2 décembre et son entrée en fin de match lors de la victoire de son équipe face aux Gunners (3-2), ne serait pas contre un départ cet hiver même s'il n'a pas renoncé à finir la saison chez les Red Devils.