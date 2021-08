AS Rome : accord trouvé avec Chelsea pour Tammy Abraham

En attendant l’arrivée de Romelu Lukaku, Chelsea pourrait avoir trouvé un point de chute pour Tammy Abraham. Sous contrat jusqu’en 2023, les Blues auraient trouvé un accord avec l’AS Rome pour le transfert de leur attaquant de 23 ans, indique Sky Sport Italia. Mais le joueur, de son côté, aurait demandé quelques jours de réflexion supplémentaires.

Contacté directement par José Mourinho, Abraham aurait apprécié l’intérêt de la Louve et du Special One. Cependant, il souhaiterait prendre sa décision une fois le match de Supercoupe de l’UEFA face à Villarreal, qui aura lieu mercredi, sera passé. Dans le même temps, Edin Dzeko devrait lui quitter Rome. Après six ans passés au club, l’international bosnien pourrait rejoindre l’Inter Milan.