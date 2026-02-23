L2 : Guingamp frustre Le Mans

Ce lundi soir, Le Mans avait l’occasion de faire une superbe opération au classement en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Face à Guingamp, les coéquipiers d’Erwan Colas n’avaient qu’à gagner la rencontre pour se hisser à la 3e place. Finalement, rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour les Sarthois ce lundi soir. Malgré l’ouverture du score de Dame Gueye contre le cours du jeu à la 29e minute (1-0), le promu a été rattrapé par la patrouille au retour des vestiaires avec l’égalisation de Kalidou Sidibé malgré trois parades remarquables de Kocik auparavant (1-1, 52e).

Dans une seconde période où les deux équipes ont eu leurs occasions pour virer en tête, Guingampais et Manceaux se sont finalement quittés sur un match nul qui n’arrange personne : Le Mans loupe l’occasion de se hisser sur le podium et reste quatrième. De son côté, Guingamp rate l’opportunité de se rapprocher des barrages d’accession.