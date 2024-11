PSG - Lens : la mise au point forte de Luis Enrique sur Randal Kolo Muani

Le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader de Ligue 1 en s’imposant, sans briller, contre le Racing Club de Lens (1-0), lors de cette 10e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait confié les rênes de l’attaque à Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Bradley Barcola. Il a ensuite fait rentrer Lee Kang-in et Désiré Doué en seconde période… mais pas Randal Kolo Muani.

L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’a pas joué la moindre minute depuis le 22 octobre dernier et son entrée contre le PSV Eindhoven (1-1), en Ligue des champions. Après la rencontre, Luis Enrique a répondu à une nouvelle question sur le temps de jeu accordé à l’international français. « Je compte sur tous mes joueurs. C’est mon idée en tant qu’entraîneur et je suis un entraîneur disposé à changer d’avis à tout moment en fonction de ce que je vois. Je ne me plains d’aucun joueur », a indiqué le technicien ibérique en conférence de presse d’après-match.