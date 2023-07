FC Barcelone : les grandes craintes de Deco et Xavi dans le dossier Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en exclusivité vendredi, le Paris Saint-Germain est passée à l’offensive pour la signature d’Ousmane Dembélé. Selon nos informations, le joueur de 26 ans va bel et bien signer avec le PSG cet été. Un accord contractuel a été trouvé entre le club francilien et le Français, autour d’un bail de 5 ans. La visite médicale devrait avoir lieu à Los Angeles, alors que le PSG va activer la clause libératoire de Dembélé fixée à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet, qui avait été négociée l’été dernier, au moment de la prolongation in extremis de l’ancien Rennais au FC Barcelone.

D’après les informations du quotidien espagnol SPORT, la direction catalane était déjà très concernée par ce dossier dès le mois de juin et le nouveau directeur sportif Deco avait d’ailleurs déjà prévenu que renouveler le contrat d’Ousmane Dembélé apparaissait comme une priorité absolue pour éviter les tentations étrangères dues à sa faible clause libératoire de 50 M€ jusqu’au 31 juillet. Mais Deco n’a pas pu assister à la réunion car il était en Turquie pour négocier la signature d’Arda Guler, qui a fini par signer au Real Madrid.

Les Blaugrana veulent le garder !

Mais voilà, à l’approche de la reprise officielle des championnats, les inquiétudes commencent à envahir les bureaux du FC Barcelone qui ne veulent pas perdre Ousmane Dembélé. Malgré tout, d’après les indiscrétions du Mundo Deportivo, certaines personnes au sein du club veulent faire confiance au Français qui aurait toujours montré son désir de continuer à Barcelone depuis le premier jour. C’est le message que le joueur lui-même a toujours véhiculé tant au staff technique qu’à la direction sportive. Et aussi de son agent, qui a rencontré Barcelone pour avancer un renouvellement. Mais lors des négociations, il y a encore eu des divergences importantes sur le plan économique.

Comme ils le pensent au sein du club catalan, il pourrait s’agir d’une tactique de négociation pour la prolongation de contrat du Champion du monde 2018. Du côté du staff technique, l’inquiétude est moins sévère que dans les bureaux. L’entraîneur du Barça, Xavi continue de considérer Dembélé comme une pièce fondamentale dans son idée du jeu. La presse espagnole assure que Xavi Hernandez est pleinement confiant sur le fait que le Français continuera dans l’équipe, car sa relation avec le lui est très bonne.