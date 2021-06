Belgique - Russie : les compositions officielles

Choc de cette première journée du groupe B, le match entre la Belgique et la Russie s'annonce alléchante. Les Belges optent pour un 3-4-3 classique avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Le gardien du Real Madrid peut compter sur Toby Alderweireld, Dedryck Boyata et Jan Vertonghen en défense tandis que Timothy Castagne et Thorgan Hazard assurent les rôles de pistons. Leander Dendoncker et Youri Tielemans assurent le double pivot. Romelu Lukaku est accompagné par Dries Mertens et Yannick Carrasco en attaque.

De son côté, la Russie se présente en 5-3-2 à domicile avec Anton Shunin dans les cages. Devant lui, Mario Fernandes, Andrey Semenov, Dmitri Barinov, Georgiy Dzhikiya et Yuri Zhirkov prennent place. On retrouve Magomed Ozdoev, Roman Zobnin et Daler Kuzyaev dans l'entrejeu. Artem Dzyuba est accompagné en attaque par Aleksandr Golovin.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Belgique : Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard - Mertens, Lukaku, Carrasco

Russie : Shunin - Fernandes, Barinov, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov - Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev - Dzyuba, Golovin