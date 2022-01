L'offre de l'Inter pour Paulo Dybala

L'Inter avance à visage démasqué. Les champions d'Italie en titre souhaitent attirer Paulo Dybala (28 ans) cet été une fois son contrat avec la Juventus expiré. Si l'Argentin n'a pas fermé la porte à une prolongation du côté de Turin, il reste attentif à la proposition nerazzurra.

La suite après cette publicité

Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les Lombards sont prêts à s'aligner sur l'offre financière des Bianconeri, à savoir 7,3 M€ nets par an. Mieux, ils proposent un bail de 5 ans à la Joya, jusqu'en juin 2027, en plus d'une prime à la signature séduisante. Le feuilleton est bel et bien lancé !