Le Bayern rend hommage aux victimes de l’attentat de Magdebourg

Dans ces situations, le football passe au second plan. Ce vendredi soir, le Bayern Munich recevait le RB Leipzig dans le cadre de la 15e journée de Bundesliga et le terrible attentat qui s’est déroulé à Madgebourg a changé les plans du club bavarois. Alors qu’une cérémonie de célébration de Noël était prévue après l’éclatante victoire des Munichois (5-1) face au RBL, cette dernière s’est transformée en un temps de recueillement pour les victimes.

Pour rappel, ce vendredi, un homme qui semble être un soutien de l’extrême-droite allemande a foncé sur la foule avec sa voiture lors du marché de Noël de Madgebourg, faisant par la même occasion deux morts et plus d’une soixantaine de blessés. Toute l’Allemagne est aujourd’hui en deuil, et des minutes de silence seront observées dans les stades de Bundesliga.