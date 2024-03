Manchester City : la sortie cash d’Erling Haaland sur son avenir et le Real Madrid

Un petit évènement. Ce mardi, Erling Haaland s’est présenté en conférence de presse à la veille du 1/8e de finale retour de la Ligue des champions face au FC Copenhague. Peu présent face aux médias cette saison, le Norvégien a régalé les journalistes présents sur place. En effet, le footballeur âgé de 23 ans a évoqué son avenir. Un sujet qui fait parler un peu partout en Europe ces derniers mois, notamment en Espagne. En effet, le nom de l’attaquant est souvent cité du côté du Real Madrid. Malgré l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé, la Casa Blanca suit toujours avec intérêt la superstar de City.

Haaland évoque son avenir

Plus récemment, les médias ibériques ont évoqué un possible intérêt du FC Barcelone. Cela a fait suite à une visite de Maxwell, l’un des collaborateurs de son agent Rafaela Pimenta, au club catalan. Mais le voir rejoindre les pensionnaires du Camp Nou, qui ont d’énormes soucis financiers, paraît peu probable. En tout cas, pas à court terme. Ce n’est pas l’intention du joueur, qui a mis les points sur les "i" face à la presse, quand on a évoqué l’intérêt du Real Madrid à son égard. La réponse d’Erling Haaland a été cash.

«Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m’entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d’administration, c’est un groupe de personnes extraordinaires. Je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ça fera probablement les gros titres. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve demain mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci mais vous devez aussi écrire tout ce que j’ai dit avant. Je suis heureux.» Des mots qui feront sans doute plaisir à Pep Guardiola ainsi qu’à Manchester City, qui aimerait éventuellement prolonger son bail qui prendra fin le 30 juin 2027.

Il veut s’améliorer

Mais pas question de penser à ça. «Oui, je me concentre maintenant principalement sur le terrain. Il y a beaucoup de matchs. Il y a eu un derby il y a deux jours, maintenant c’est la Champions League et dimanche c’est Liverpool donc je pense que je devrais me concentrer là-dessus.» Sur le terrain justement, le Norvégien, qui a eu quelques pépins physiques cette saison, a marqué 28 buts et délivré 1 assist en 29 rencontres toutes compétitions confondues (28 titularisations) affiche encore de sacrés temps de passage. De quoi lui donner le sourire, lui qui a de grandes ambitions.

«Je suis venu ici et j’ai tout gagné. J’ai 23 ans et j’ai tout gagné et j’en ai eu un avant-goût, de ce que c’est que de gagner (…) J’ai raté beaucoup d’occasions, je vais continuer à rater des occasions et je continuerai à marquer des buts. Je vais probablement rater une grosse occasion à l’avenir, les gens me critiqueront. Dois-je continuer à y penser ? Non. C’était un défi quand j’étais jeune. J’ai commencé à pleurer si nous perdions et j’ai raté beaucoup d’occasions. C’est quelque chose sur lequel on travaille. Au final, tout est dans la tête. Les gens disent que je suis doué pour marquer des buts, mais j’ai raté la plus grande opportunité au monde donc je dois m’améliorer dans ce domaine.» Le Cyborg est bel et bien humain !