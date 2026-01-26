Shavy Babicka se rapproche de Fatih Karagümrük

Shavy Babicka est tout proche de s’engager avec Fatih Karagümrük. Selon nos informations, le club turc est en discussions avancées pour accueillir l’ailier gabonais de l’Etoile rouge de Belgrade, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire, estimée à 4 millions d’euros. Le joueur de 25 ans a pris la direction d’Istanbul ce jour afin de poursuivre les échanges avec les dirigeants stambouliotes.

Rien n’est toutefois encore acté. En effet, toujours d’après nos indiscrétions, Babicka, qui est notamment passé par Toulouse, souhaite d’abord s’assurer que l’ensemble des conditions sportives et contractuelles soit clairement définies avant de donner son accord définitif. Karagümrük se montre confiant dans ce dossier, mais reste suspendu à la décision finale du joueur.