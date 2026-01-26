Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Süper Lig

Shavy Babicka se rapproche de Fatih Karagümrük

Par Santi Aouna
1 min.
Babicka @Maxppp

Shavy Babicka est tout proche de s’engager avec Fatih Karagümrük. Selon nos informations, le club turc est en discussions avancées pour accueillir l’ailier gabonais de l’Etoile rouge de Belgrade, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire, estimée à 4 millions d’euros. Le joueur de 25 ans a pris la direction d’Istanbul ce jour afin de poursuivre les échanges avec les dirigeants stambouliotes.

La suite après cette publicité

Rien n’est toutefois encore acté. En effet, toujours d’après nos indiscrétions, Babicka, qui est notamment passé par Toulouse, souhaite d’abord s’assurer que l’ensemble des conditions sportives et contractuelles soit clairement définies avant de donner son accord définitif. Karagümrük se montre confiant dans ce dossier, mais reste suspendu à la décision finale du joueur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
SuperLiga
Fatih
Étoile rouge
Shavy Babicka

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
SuperLiga SuperLiga (Serbie)
Fatih Logo Fatih Karagümrük
Étoile rouge Logo Étoile rouge de Belgrade
Shavy Babicka Shavy Babicka
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier