Real Madrid : Arda Güler a prolongé

Au Real Madrid depuis l’été 2023, Arda Güler va continuer l’aventure merengue. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu offensif turc a signé son nouveau contrat avec la Casa Blanca, le liant ainsi jusqu’en 2031 avec le club espagnol. Tous les documents ont été signés, alors que l’annonce officielle se fait désormais attende.

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Malgré la forte concurrence en attaque, l’international turc (36 sélections) est souvent utilisé par José Mourinho (613 minutes jouées). L’ancien joueur de Fenerbahçe s’est par ailleurs illustré avec le Real Madrid, lors des deux dernières rencontres : contre le RB Leipzig en Ligue des Champions et en championnat contre Séville (4-1), inscrivant un but à chaque reprise.