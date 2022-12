Mercato : Naples fait déjà le forcing pour garder Tanguy Ndombele

La suite après cette publicité

Dans les conversations entre passionnés de ballon rond, les observateurs ou même les journalistes, le nom de Tanguy Ndombele est parfois revenu avant l’annonce de la liste des 26 Bleus retenus pour la Coupe du Monde 2022. Certains l’imaginaient être du voyage au Qatar, où la France a dû composer sans plusieurs titulaires à l’image de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Cela n’aurait rien eu de surprenant puisque le natif de Longjumeau (7 capes) possède un vécu avec la France et surtout des qualités et un talent indéniables. Il faut aussi ajouter qu’il a réalisé des choses très intéressantes du côté de Naples, où il est arrivé sous la forme d’un prêt l’été dernier.

Barré à Tottenham, où il n’entrait pas forcément dans les plans d’Antonio Conte, l’ancien joueur de l’OL a dû patienter et travailler seul avant de trouver un point de chute. Et si plusieurs écuries lui avaient fait les yeux doux, c’est le Napoli qui a su conquérir son coeur. Après un temps d’adaptation, Ndombele a rapidement pris ses marques sur le pré grâce à la confiance de Luciano Spalletti. Résultat : le joueur tricolore est apparu à 18 reprises toutes compétitions confondues avec les Partenopei, dont 8 fois en tant que titulaire. À cela, il faut ajouter qu’il a marqué un but et délivré une assist. Des débuts intéressants donc. Malgré cela, Didier Deschamps a préféré miser sur d’autres profils.

Pas de quoi abattre Ndombele, qui en a vu d’autres durant sa carrière et qui va continuer à travailler pour revenir avec les Bleus. En attendant d’enfiler la tunique frappée du coq, le Français porte fièrement le maillot de Naples. Un club où il se sent bien sur le terrain comme en dehors. D’après nos informations, Tanguy Ndombele est d’ailleurs partant à l’idée de rester plus longtemps que prévu en Italie. Il faut rappeler qu’il a été prêté pour une saison avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Des discussions vont d’ailleurs avoir lieu très rapidement (a priori début janvier à Londres) entre les Partenopei, qui ont pris en charge son salaire, et Tottenham.

L’idée des Napolitains est d’essayer, si possible, de garder le Français définitivement tout en faisant baisser le montant de son option d’achat. Une mission qui ne sera pas évidente puisque le président des Spurs, Daniel Levy, est réputé pour être très dur en affaires et qu’il ne bradera certainement pas un joueur sous contrat jusqu’en 2025 et acheté 60 millions d’euros. Mais face à lui, il y aura Aurelio De Laurentiis, un autre président très difficile à manoeuvrer. Les négociations promettent d’être animées. Ce qui est certain, c’est que le joueur qui va fêter ses 26 ans le 28 décembre prochain est très intéressé à l’idée de prolonger l’aventure à Naples. Le bonheur est pour le moment dans le prêt pour Tanguy Ndombele !