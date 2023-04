Lens - AS Monaco : les compositions officielles

Match de haut de tableau ce soir au Stade Bollaert-Delelis avec Lens qui accueille Monaco. Troisième du classement, le Racing Club de Lens peut reprendre provisoirement la 2e place du championnat à Marseille en cas de victoire. Les Artésiens veulent se relancer car ils restent sur une défaite 3-1 la semaine passée au Parc des Princes. L’AS Monaco est de son côté quatrième et à seulement deux points des Sang et Or, un succès en terres lensoises et le club de la principauté grimperait sur le podium du championnat. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, aucune surprise à Lens, Franck Haise fait confiance à son onze type organisé en 3-4-3. Il effectue deux changements par rapport à la semaine passée, Sotoca est préféré à Fulgini et Onana est titularisé à la place d’Abdul Samed, suspendu après son rouge reçu face au PSG. Chez les Monégasques, Philippe Clément fait dans le classique avec un 4-4-2. Les principaux choix du coach de l’ASM sont les titularisations de Jakobs et de Volland, l’Allemand est préféré au jeune Ben Seghir en attaque.

Les compositions

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Onana, Fofana ©, Machado - Sotoca, Openda, Thomasson.

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Diatta, Camara, Fofana, Jakobs - Ben Yedder ©, Volland.