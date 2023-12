Man City : Pep Guardiola appelle à la prudence après le cambriolage de Jack Grealish

Que ce soit en France ou en Angleterre, nombreux sont les joueurs qui voient leur maison être cambriolée. Si la violence n’est pas la même à chaque fois, tous se disent choqués après de tels événements. Et cette semaine, c’est Jack Grealish qui en a fait les frais. L’ailier de Manchester City a récemment appris, juste après le coup de sifflet final du match face à Everton (1-3), que son manoir, estimé à 5,6 millions de livres sterling (6,44 M€), avait été pillé par un gang de cambrioleurs. Une scène épouvantable puisque la famille de l’ancien d’Aston Villa était présente. En conférence de presse avant d’accueillir Sheffield, Pep Guardiola est revenu sur ce cambriolage et a prévenu ses joueurs.

«Je pense qu’ils ont la sécurité, mais malheureusement ça arrive», dit-il. «Aujourd’hui, cela arrive plusieurs fois, pas seulement au Royaume-Uni, je sais qu’en Catalogne, et j’en sais davantage parce que j’y vis avec ma famille, beaucoup de choses se produisent. De nos jours, ils doivent absolument faire attention. Ne pas mettre grand-chose sur les réseaux sociaux, et moins ils (les criminels) savent ce qu’ils font, mieux c’est. Mais les gens attendent maintenant, où que vous soyez, peu importe ce que vous faites, et malheureusement cela arrive. Ce qui s’est passé avec João (Cancelo) était tellement effrayant parce que la famille avait été attaquée… À la fin, c’est difficile. Les bijoux, l’argent ou autre, c’est dur, mais au bout du compte, la présence de la famille est difficile à gérer. C’était un moment délicat pour Jack (Grealish), Joao avant. Nous devons être prudents.»