Manchester City : Jack Grealish victime d’un terrible cambriolage à 1 million d’euros !

Dans le cadre de la 19e journée de Premier League, Manchester City a assuré l’essentiel en prenant le meilleur sur Everton (3-1). Une victoire permettant aux hommes de Pep Guardiola de rester au pied du podium. Oui mais voilà, dans le même temps, l’une des stars du club mancunien a vécu, à distance, une terrible soirée. Présent avec les Citizens lors du succès glané contre les Toffees, Jack Grealish a appris quelques minutes après le coup de sifflet final que son manoir, estimé à 5,6 millions de livres sterling, avait été pillé par un gang de cambrioleurs… The Sun explique, en ce sens, que les proches de l’international anglais - sa fiancée Sasha Attwood, ses parents, sa grand-mère, ses deux sœurs et son frère - se trouvaient sur les lieux au moment des faits. Devant la télévision pour encourager Grealish, ils ont alors entendu des bruits à l’étage et des chiens aboyer frénétiquement.

La suite après cette publicité

Le quotidien britannique raconte qu’ils ont décidé de se réfugier dans le manoir inconnu dans lequel Jack a emménagé juste avant Noël. La police, craignant une prise d’otages, s’est de son côté précipitée sur les lieux et un hélicoptère a ratissé le domaine. Malgré une sécurité étendue, les escrocs sont entrés dans la demeure de l’attaquant des Skyblues et se sont enfuis avec 1 million de livres sterling de montres et de bijoux. «La famille est vraiment secouée. Le gang a pris beaucoup de montres et de bijoux. Ils ont exécuté leur raid alors que Manchester City jouait en direct à la télévision et que toute sa famille s’était rassemblée en bas pour l’encourager», précise une source au média anglais. Un épisode malheureux qui tend à se répéter, un peu partout sur la planète football, ces derniers mois…