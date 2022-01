Burkina Faso - Tunisie : les compositions sont tombées

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations offre un duel entre le Burkina Faso et la Tunisie. Les Étalons optent pour un 4-2-3-1 avec Hervé Koffi dans les buts. Devant lui, Issa Kaboré, Steeve Yago, Edmond Tapsoba et Soumaila Ouattara forment la défense. Adama Guira et Blati Touré forment le double pivot. Seul en pointe, Djibril Ouattara est soutenu par Dango Ouattara, Gustavo Sangaré et Cyrille Bayala.

De son côté, la Tunisie s'articule en 4-3-3 avec Bechir Ben Saïd comme dernier rempart. Mohamed Dräger, Dylan Bronn, Bilel Ifa et Oussama Haddadi forment la défense. Anis Ben Slimane et Aïssa Laïdouni accompagnent dans l'entrejeu Ellyes Skhiri. Enfin, le trio d'attaque est constitué de Wahbi Khazri, Seifeddine Jaziri et Youssef Msakni.

Les compositions

Burkina Faso : Koffi - Kaboré, Yago, Tapsoba, S. Ouattara - Guira, Touré - Da. Ouattara, Sangaré, Bayala - Dj. Ouattara

Tunisie : Ben Saïd - Dräger, Bronn, Ifa, Haddadi - Ben Slimane, Skhiri, Laïdouni - Khazri, Jaziri, Msakni