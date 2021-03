Arsenal - Tottenham : les compositions probables

La suite après cette publicité

Jour de Derby en Premier League, pour la suprématie du nord de Londres. Arsenal (10e) reçoit Tottenham (7e), cet après-midi (17h30) sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Un match avec une saveur particulière et, où le classement est bien souvent mis de côté durant 90 minutes. Néanmoins, une victoire permettrait aux Gunners de son rapprocher des places européennes, pour la fin de saison. Côté Tottenham, trois points permettraient aux Spurs de se replacer dans la course à la Ligue des Champions, en passant devant Everton (6e) et West Ham (5e).

Pour ce match, Mikel Arteta devrait, selon le Daily Express, aligner un 4-2-3-1 où Martin Ødegaard pourrait débuter en soutien d'Aubameyang. De son côté, José Mourinho devrait également proposer un 4-2-3-1 à la pointe duquel, le trio Bale-Kane-Son se montre plus efficace que jamais.