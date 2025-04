Haïti : le glaçant appel à l’aide d’un ancien joueur de Caen et Nancy

Ancien joueur du Mans, de l’AS Nancy-Lorraine, du Standard de Liège et de Caen, le milieu de terrain haïtien Jeff Louis (32 ans) avait arrêté sa carrière en 2018 suite à des problèmes physiques. Revenu sur les terrains en 2021 à l’AS Mirebalais où il avait évolué quand il était jeune, le gaucher poursuit tranquillement sa carrière sur son île natale. Malheureusement pour lui, la situation politique du pays n’est pas idéale. Outre la grande pauvreté en Haïti, les guerres de gangs frappent le territoire et Jeff Louis en est l’une des victimes.

La suite après cette publicité

Il a confié avoir peur pour sa vie dans un entretien pour L’Est Républicain : «des gangs se sont emparés de Mirebalais, la ville où j’ai ma maison, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince. Ils m’ont tout pris. Je n’ai pas eu d’autre choix que de fuir. Ces gens-là n’ont aucune valeur, aucune considération pour la vie humaine. Si tu leur poses un problème, ils te tuent. J’ai quitté mon quartier de Mirebalais, mais je ne me sens pas davantage en sécurité. J’ai peur de mourir. Il me reste un tout petit peu d’argent pour dormir à l’hôtel pendant quelques jours mais, après ça, je vais me retrouver à la rue, sans rien.»