Liverpool : Ibrahima Konaté répond à une possible arrivée au PSG

Plusieurs joueurs nés à Paris ou en région parisienne sont actuellement dans l’effectif du PSG. Et alors que Randal Kolo Muani a rejoint la colonie parisienne du club de la capitale, d’autres joueurs dans le même cas de figure pourrait se pencher sur une arrivée au PSG. C’est le cas d’Ibrahima Konaté. Né à Paris en 1999, le défenseur de Liverpool est un élément important aux yeux de Jürgen Klopp sur les bords de la Mersey. Pourtant, et alors qu’il évolue chez les Reds depuis 2021, Konaté pourrait être intéressé par un départ vers sa ville natale.

Interrogé sur cette perspective au micro du Canal Football Club, l’international français (13 sélections) a ouvert la porte à cette éventualité : «Le PSG aujourd’hui, ils ont recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG. Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout.» Affaire à suivre…