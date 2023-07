Stade Rennais : Martin Terrier annonce sa période de retour

La suite après cette publicité

La saison du Stade Rennais a largement rejoint les courbes de forme de Martin Terrier. Excellent jusqu’à sa grave blessure au genou début janvier, l’attaquant a laissé ses partenaires pour la seconde partie de championnat, qui ont bien failli manquer l’Europe sans un bon sprint final. Il y avait une équipe avec et sans Terrier. L’ancien Lyonnais a d’ailleurs repris la course et touché un peu le ballon. Il n’est pas encore suffisamment remis de sa rupture des ligaments croisés mais se donne une période pour reprendre l’entraînement collectif, et, à terme, la compétition. Il espère être de retour entre la fin août et la fin septembre.

«Je pense que le mois de juillet va être important pour vraiment connaître mes résultats, mes sensations pour pouvoir potentiellement fixer un objectif de date. Mais là, on ne se pose pas la question pour le moment. On voit que ça progresse et on veut que ça continue. Cette semaine va être cruciale, comme on a accentué le travail. À l’issue, je pourrais peut-être dire si c’est fin août, début septembre, fin septembre. Je ne sais pas. Ça dépendra beaucoup de mes sensations, je serai peut-être apte à m’entraîner et être avec le groupe, mais peut-être pas apte pour la compétition. Ça va se déterminer quand je vais rejoindre le groupe», affirme le joueur de 26 ans à Ouest-France.

