PSG-Metz : les compos probables

La suite après cette publicité

Après deux revers à Lens (1-0, 2e journée de Ligue 1) et contre l'Olympique de Marseille (0-1, 3e journée de L1), le Paris SG enchaîne avec la réception du FC Metz, en match en retard de la 1ère journée, prévu à l'origine le week-end de la finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (0-1). Un rendez-vous particulier pour Thomas Tuchel, quelque peu sous pression ces derniers jours.

L'Allemand devra d'ailleurs composer sans les exclus face aux Phocéens, à savoir Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa. Il pourra en revanche compter sur les retours de Keylor Navas, qui devrait prendre place dans les buts, et de Marquinhos, qui arborera sans doute le brassard face aux Lorrains. Pour accompagner le Brésilien, on retrouvera Presnel Kimpembe, tandis que Colin Dagba et Juan Bernat auraient la charge des couloirs.

Navas, Marquinhos et Icardi de retour

Dans l'entrejeu, Idrissa Gueye devrait être épaulé par Ander Herrera et Julian Draxler. Enfin devant, un autre revenant, Mauro Icardi, part avec la faveur des pronostics pour démarrer en pointe, soutenu par Angel Di Maria et Pablo Sarabia. Un retour très attendu par TT, qui regrette l'absence d'attaquants ces derniers jours.

Côté messin, c'est un système défensif ultra renforcé devant Alexandre Oukidja. John Boye, Dylan Bronn et Mamadou Fofana seraient en charge de l'axe. Sur les ailes, Mathieu Udol et Fabien Centonze devraient tenir leur place. Au milieu, Habib Maïga part pour être sentinelle et serait aidé par Victorien Angban et Vincent Pajot. Enfin, Farid Boulaya soutiendra Ibrahima Niane, aligné seul en pointe.