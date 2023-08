PSG : la tête de Luis Campos est réclamée en coulisse !

La suite après cette publicité

Après un mercato estival particulièrement cataclysmique qui aura vu l’équipe du Paris Saint-Germain être chamboulée comme rarement depuis l’arrivée de QSI, avec les départs de Lionel Messi, Neymar et celui plus que probable de Marco Verratti mais aussi l’arrivée de Luis Enrique et de nombreuses recrues, le club parisien a commencé cette nouvelle saison avec deux résultats décevants contre Lorient (0-0) et Toulouse (1-1). Les premiers nuages commençaient alors déjà à assombrir le ciel de la capitale. Mais la première victoire face au RC Lens (3-1), son dauphin lors du précédent exercice, a fait du bien au moral des troupes et le sourire est revenu sur le visage des Rouge et Bleu.

En coulisses par contre, tout n’est pas encore réglé. Si le PSG s’active pour finaliser plusieurs dossiers chauds aussi bien dans le sens des arrivées que des départs sous la houlette de Luis Campos, à l’image des cas Hugo Ekitike et Randal Kolo Muani, il se pourrait bien qu’il y ait aussi du changement dans l’organigramme de la formation parisienne dans les prochains jours. En effet, alors que Luis Campos a été confirmé à son poste en Espagne du côté du Celta de Vigo au mois de juin dernier, le conseiller sportif du PSG est désormais sur la sellette dans la capitale.

NAK n’a pas tranché

La démission du dirigeant portugais aurait même été réclamée samedi dernier avant la rencontre entre le PSG et le RC Lens, selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Parisien. Le quotidien explique en effet que Victoriano Melero et Grégory Durand, respectivement secrétaire général et directeur du département juridique ont fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’ils ne pouvaient plus continuer à travailler avec le Portugais. La raison ? Ils en ont assez du caractère explosif de Campos et dénoncent ses méthodes de travail (jugées trop secrètes) qui les exclut quasiment totalement des négociations durant le mercato. Mis au courant de cette grogne en interne, Campos a réuni ses deux adversaires le même jour, samedi soir, dans une ambiance décrite comme glaciale.

Le Lusitanien leur a reproché de jouer contre leur camp et estime que le sportif doit primer sur les querelles intestines. Face à cette tension grandissante, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore tranché. Le patron attend-il la fin du mercato pour se séparer de Campos ? Ce scénario reste possible puisque les deux hommes n’ont jamais affiché une entente fusionnelle. Mais au PSG, un porte-parole a tenu à démentir ces problèmes. « Le club n’a jamais été aussi soudé sur et en dehors du terrain, avec tout le monde pleinement engagé dans le nouveau projet. Cette fake news intervient à quelques jours de la fin d’un mercato parfaitement engagé et conduit de parfaite manière par toutes les parties prenantes. » Ambiance.