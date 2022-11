CdM 2022, Sénégal : Aliou Cissé défend Edouard Mendy

Ce lundi, le Sénégal s'est incliné face aux Pays-Bas lors de leur entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022. Les Lions ont encaissé deux buts en fin de match et n'ont pas pu compter sur un grand Edouard Mendy. Au contraire. Le gardien de Chelsea, en manque de confiance et plus titulaire en club, est presque fautif sur les deux buts avec une sortie ratée et une frappe mal repoussée. De quoi être sous le feu des critiques.

En conférence de presse avant le match face au Qatar, son sélectionneur Aliou Cissé a tenu à le défendre et a lui confirmé sa confiance alors que des rumeurs faisaient état d'un possible passage sur le banc pour l'ancien gardien rémois. «Les qualités d’Edouard Mendy ne sont pas à mettre en doute. C'est un garçon qui traverse effectivement des moments difficiles mais je n'ai aucun doute. Il a entièrement ma confiance ainsi que celle de ses coéquipiers et effectivement demain il sera sur le terrain.»