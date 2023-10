PSG : la presse espagnole envoie Fabian Ruiz au Barça

Tombeur de l’AC Milan à domicile (3-0) en la Ligue des champions mercredi soir, le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance avant de retrouver l’élite française et le Stade Brestois dimanche pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Buteur face à Strasbourg la semaine passée, Fabian Ruiz sera-t-il de nouveau aligner dans le onze de départ de Luis Enrique face aux Ty-Zefs ? Depuis l’arrivée du technicien espagnol dans l’Hexagone, le numéro 8 parisien peine à faire son trou en tant que titulaire. Il faut dire que la concurrence au milieu de terrain est féroce, surtout depuis l’arrivée de Manuel Ugarte qui n’en finit plus d’impressionner.

En vertu d’un temps de jeu réduit (9 matchs, 3 titularisations, 1 but, 1 passe décisive), l’international espagnol (20 sélections, 1 but) pourrait avoir des envies d’ailleurs lors du prochain mercato. Et à en croire la presse espagnole, le FC Barcelone devrait lui offrir une porte de sortie. Ainsi, Mundo Deportivo évoque un intérêt récurrent du Barça, désireux de muscler son entrejeu avec la venue d’un joueur capable d’évoluer comme double pivot. Le média catalan est persuadé qu’il pourrait former un «excellent tandem avec Frenkie De Jong et s’entendrait à merveille avec Pedri». Reste à savoir si le principal intéressé souhaite quitter le club de la capitale, lui qui avait déjà été approché par le champion d’Espagne en titre à l’époque où il officiait à Naples. Et surtout si le Barça sera encore intéressé cet hiver.