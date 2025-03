Franck Ribéry se confie sur son rôle d’entraîneur

Il y a plus de deux ans, Franck Ribéry annonçait mettre un terme à sa carrière. Depuis, l’ancienne légende du Bayern Munich avait passé ses diplômes d’entraîneur. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il s’est confié sur son avenir dans le monde professionnel et son rôle d’entraîneur adjoint.

«J’ai vécu une expérience d’adjoint pour finir mon contrat à la Salernitana jusqu’au printemps 2024. Elle a été courte mais j’avais envie de la vivre dans un staff. On ne voit pas les mêmes choses de l’intérieur. Quand tu es joueur, il y a des trucs que tu ne calcules pas. Joueur, tu viens, tu t’entraînes, tu fais tes soins et tu repars. Après, on connaît mal l’envers du décor des coaches, des adjoints, même si j’ai toujours été près d’eux, un leader comme un trait d’union. Je faisais souvent le relais, je donnais des idées dans des discussions, je prenais les choses en main dans le vestiaire ou les moments difficiles, à prendre la parole, à aider. Après, pour être honnête, j’ai été un peu frustré dans mon rôle à la Salernitana. J’étais là sans être là. J’aurais pu donner plus dans la transmission et mon ressenti. Mais je remercie ce club et les entraîneurs qui m’ont accueilli auprès d’eux comme Davide Nicola, Paulo Sousa ou Filippo Inzaghi.»