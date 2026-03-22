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Ligue 1

OL - Monaco : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
Lyon 1-2 Monaco

La 27e journée de Ligue 1 se poursuit avec un affrontement très attendu entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Actuellement 4e du championnat, l’OL traverse toutefois une période compliquée avec une série en cours de 7 matchs sans victoire toutes compétitions confondues. En face, les Monégasques (6e) sont dans une excellente forme, ils se sont imposés lors des 5 dernières journées de Ligue 1. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Au niveau des compositions d’équipes, Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. Greif au but, Hateboer et Tagliafico latéraux, Niakhaté dans l’axe de la défense avec Mata. Merah et Mangala sont associés au milieu de terrain, Tolisso un cran plus haut. Enfin en attaque, Sulc occupe l’axe, Endrick et Moreira présents sur les ailes. Du côté de l’ASM, Sébastien Pocognoli maintient son 3-4-3. Hradecky en dernier rempart, Faes est avec Zakaria et Kehrer en défense centrale. Teze et Adingra en pistons avec un entrejeu où l’on retrouve Bamba et Camara. En ce qui concerne le secteur offensif, Akliouche et Golovin entourent Balogun.

Les compositions

OL :

Lyon

4-2-3-1
Officielle

Monaco :

Monaco

3-4-1-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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