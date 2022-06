L'incroyable intérêt du Barça pour le flop Harry Maguire, Cristiano Ronaldo a snobé David Beckham

La suite après cette publicité

Maguire contre De Jong

Ce lundi, on peut lire dans les colonnes du tabloïd anglais The Sun que Manchester United a reçu une proposition surprenante de la part du FC Barcelone. Le club catalan aurait proposé un échange Harry Maguire contre Frenkie De Jong. Le Barça veut se renforcer en défense et viserait l’international anglais. Mais Erik ten Hag compte sur Maguire la saison prochaine, il a donc refusé catégoriquement l’offre du Barça. En ce qui concerne l'arrivée de De Jong à Manchester United. On peut lire dans The Daily Telegraph que les négociations semblent avoir abouti à un compromis sur un prix de 80 millions d'euros, ce qui représente un bénéfice de 5 millions d'euros pour le club vendeur par rapport au prix payé à l'Ajax il y a trois ans. Le néerlandais aurait hâte de retrouver Ten Hag à Old Trafford.

Ronaldo dit non à l'Inter

On apprend aussi ce matin que Cristiano Ronaldo aurait snobé une légende de Manchester United : David Beckham. Comme on vous l’a expliqué hier dans la revue de presse, de nombreux clubs européens se sont renseignés au sujet du quintuple ballon d’or, qui voudrait quitter Manchester United. David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami, lui aurait proposé de venir en MLS. Mais Beckham se serait pris un énorme refus d’United et du joueur. Pour le club, il n’est pas à vendre, et Ronaldo ne serait pas intéressé par le projet de la franchise comme on peut le lire dans le Daily Express ou le Daily Mirror. Coup dur pour Beckham qui voulait profiter de son rayonnement médiatique pour faire grandir son Inter.

Bellingham a la cote

Le Real va peut-être de nouveau mettre la main au porte-monnaie. D’après AS, la Casa Blanca prévoit de faire une offre de 90 millions à Dortmund pour Jude Bellingham. Le club allemand a fixé son prix à minimum 100 millions d’euros. Les Madrilènes estiment que l’anglais est le digne héritier de Modric. Mais attention, Bellingham a un paquet de prétendants dans son pays d’origine. Selon The Sun, Jürgen Klopp est un grand admirateur du joueur de 18 ans. Manchester City serait aussi sur le coup. Les Cityzen ont un atout : Erling Haaland. Le norvégien et l’anglais sont amis et formaient un très bon duo au BVB.