Atlético : Luis Suarez en MLS à la fin de saison?

Luis Suarez est le grand artisan du titre de champion d'Espagne de l'Atlético de Madrid la saison dernière. Après avoir été mis dehors par le FC Barcelone, l'Uruguayen avait à cœur de montrer au monde et à son ancien club qu'il était loin d'être fini. Auteur de 21 réalisations en championnat, il a donc guidé les Colchoneros vers le titre. Sa deuxième saison ne se passe pas aussi bien que prévu même s'il est encore le meilleur buteur du club (8 buts).

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain, El Pistolero ne devrait pas prolonger son contrat avec les pensionnaires du Wanda Metropolitano. Le Corriere dello Sport annonce que le nom de l'ancien Red avait été évoqué du côté de la Juventus pour remplacer Alvaro Morata avant qu'Allegri ne bloque le départ de ce dernier. En revanche, Suarez devrait bel et bien quitter l'Espagne, et même l'Europe pour tenter une expérience en MLS, le championnat nord-américain, et ainsi y rejoindre Lorenzo Insigne, future grande star du championnat.