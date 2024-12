Real Madrid : Dani Carvajal donne de ses nouvelles

Blessé à la jambe droite début octobre, Dani Carvajal est forfait pour le reste de la saison avec le Real Madrid. Discret depuis, le défenseur espagnol a récemment donné de ses nouvelles. « La partie la plus difficile de ma blessure est terminée. Je me sens mieux chaque jour et j’avance dans les délais (de convalescence) », a-t-il déclaré à la COPE, lors du gala d’Esquire Magazine, ce mercredi.

Dani Carvajal fait partie de la longue liste des blessés du côté du Real. Outre le champion d’Europe avec l’Espagne, David Alaba, Eder Militão et Joan Martínez sont encore sur la touche chez les Merengues.