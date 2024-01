Napoli : Victor Osimhen dévoile où il veut jouer

Lancé dans la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigeria, où il a déjà été buteur pour son premier match, Victor Osimhen (25 ans) fait l’objet de nombreuses rumeurs l’envoyant en Premier League. Manchester United, Arsenal et même Chelsea seraient sur les ponts pour enrôler l’attaquant napolitain. Interrogé sur un possible départ, l’attaquant champion d’Italie a affirmé son soutien à son président, Aurelio De Laurentiis : « je suis content du président. J’ai une bonne relation avec lui, je ne peux pas mentir, il est avec moi depuis que j’ai signé au club en 2020. J’ai également de bonnes relations avec sa famille. Il est toujours important pour moi de m’assurer qu’il n’y a rien de mal, quoi qu’il arrive, dans la relation avec lui et sa famille. »

Victor Osimhen a poursuit ses propos : « il m’a soutenu en dehors du terrain et bien sûr, je donne tout pour essayer de gagner le Scudetto avec eux ». Le Nigérian a toutefois admis que la Premier League était un championnat qui lui plaisait : «bien sûr, un jour, certainement, mais pour l’instant j’ai d’autres projets dans ma carrière que j’attends avec impatience. Lorsque le moment sera venu, tout le monde le saura.» Des propos finaux qui laissent entrevoir le doute sur son futur au Napoli.