Côte d’Ivoire - Nigeria : les compositions officielles

Premier gros choc dans cette Coupe d’Afrique des nations. Le Nigeria défie la Côte d’Ivoire, à Abidjan, pour le compte de la deuxième journée du groupe A (coup d’envoi 18h, un match à suivre en direct sur FM). A domicile, les Ivoiriens ont bien débuté la compétition en dominant la Guinée-Bissau (2-0). En revanche, les Nigérians ont concédé le nul face à la Guinée Equatoriale (1-1) et sont déjà dans l’obligation de faire un résultat pour ne pas être sous pression lors de l’ultime journée.

Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset doit encore faire sans Haller, toujours blessé, et fait deux changements après le succès inaugural. Aurier remplace Singo à droite de la défense où Diomandé, Ndicka et Konan sont confirmés. Le milieu Fofana-Kessie-Sangaré ne bouge pas alors que devant Kouamé prend la place de Bamba et accompagne Krasso et Boga. Côté Nigeria, Yusuf est blessé et absent pour cette rencontre. José Peseiro passe en 5-2-3 avec Bassey qui intègre la défense centrale avec Ekong et Ajayi. Aina et Sanusi vont évoluer en tant que pistons alors qe Onyeka et Iwobi seront dans l’entrejeu. Devant, Chukwueze est préféré à Simon et animera les côtés avec Lookman. Osimhen est titulaire en pointe.

Les compositions officielles :

Côte d’Ivoire : Y. Fofana – Aurier, Diomandé, Ndicka, Konan – Kessie, Sangaré, Fofana – Kouamé, Krasso, Boga.

Nigeria : Nwabali – Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Sanusi – Onyeka, Iwobi – Chukwueze, Osimhen, Lookman.

