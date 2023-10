Le fils adoptif de Christophe Galtier placé en garde à vue !

C’est un nouveau coup dur pour John Valovic-Galtier. Agent et conseiller de son père adoptif Christophe Galtier, il avait été en garde à vue en juin dernier dans le cadre de l’affaire des accusations de racisme à l’encontre de l’ancien coach de l’ASSE et du PSG lors de son passage à Nice. Ce mardi, John Valovic-Galtier a été à nouveau placé en garde à vue.

Cette fois, comme le rapporte RMC Sport, cela intervient dans le cadre d’un énorme coup de filet des enquêteurs du service central des courses et jeux. L’homme de 41 ans serait suspecté d’exercice illégal de la profession d’agent. D’autres grands agents français ont été placés en garde à vue ce mardi, tout comme plusieurs conseillers et directeurs sportifs : David Venditelli, Alexandre Bonnefond, Tristan Sauzon et David Wantier. Le Parquet de Nice n’a pas encore confirmé les informations de nos confrères de RMC Sport.