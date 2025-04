Vidéo : le bijou de Riccardo Orsolini à la dernière seconde contre Inter Milan

L’Inter Milan a perdu très gros sur la pelouse de Bologne ce dimanche après-midi. Alors que les Milanais pensaient repartir de Renato-Dall’Ara avec le point du match nul, et donc une unité d’avance sur Naples au classement de Serie A, Riccardo Orsolini est finalement venu offrir la victoire aux locaux, et de quelle manière.

À la suite d’une touche et d’un ballon mal dégagé par Yann Bisseck, entré quelques instants plus tôt, l’attaquant bolognais a pu hériter du ballon. Sans contrôle, le joueur de 28 ans a exécuté un superbe retourné acrobatique et envoyé le ballon au fond des filets de Yann Sommer au bout du temps additionnel, à la 94e minute. Un but qui a fait très mal aux Interistes, désormais à égalité de points avec le Napoli.