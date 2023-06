Chelsea : Mauricio Pochettino veut échanger Edouard Mendy et Andre Onana !

Fraîchement nommé à la tête de Chelsea, Mauricio Pochettino a du pain sur la planche. L’ancien coach du PSG arrive dans un club qui est passé totalement à côté de sa saison avec une très décevante 12e place au classement malgré un recrutement XXL. Cet été, Chelsea aura encore des moyens colossaux pour recruter mais va devoir se séparer de plusieurs joueurs indésirables. Des joueurs qui voudront aussi quitter le club pour se relancer alors que l’effectif semble bouché à de nombreux postes.

Chez les Blues, un poste fait souvent débat ces dernières années. Celui de gardien de but. Alors qu’Edouard Mendy avait su s’imposer de manière impressionnante après son transfert en 2021, il a doucement disparu. Le gardien sénégalais a perdu sa place au profit de Kepa qui a profité de prestations moyennes de Mendy pour s’imposer. En grande difficulté sportivement puis blessé, Édouard Mendy a même perdu sa place dans le groupe du Sénégal puisqu’il n’a pas été convoqué pour le rassemblement de juin.

Vers un échange Onana-Mendy ?

Selon nos informations, avec l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc des Blues, la situation d’Edouard Mendy ne devrait pas s’arranger. L’ancien coach du PSG a une priorité pour son poste de gardien et elle se nomme Andre Onana. Le gardien camerounais qui disputera la finale de Ligue des Champions avec l’Inter Milan est en très grande forme cette saison. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste , il plait beaucoup à Pochettino qui aimerait donc le récupérer et l’échanger avec… Edouard Mendy.

Chelsea aimerait donc proposer une somme d’argent et rajouter Edouard Mendy dans l’équation pour faire baisser la somme du transfert. Un échange qui pourrait bien arranger Mendy qui est en manque de temps de jeu et qui viendrait ainsi en tant que numéro 1 du côté de l’Inter. Selon nos indiscrétions, l’ancien portier de Reims a également changé d’agent. Il est désormais représenté par Fali Ramadani qui est d’ailleurs très implanté du côté de l’Italie. On pourrait donc bien voir une valse des gardiens cet été. Avec toujours Chelsea à l’affût…