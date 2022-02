Islam Slimani explique son retour au Sporting CP

Il avait signé un contrat de dix-huit mois, mais Islam Slimani n’est resté qu’un an à l’Olympique Lyonnais. À 33 ans, et après 8 buts et 5 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, l’international algérien (83 sélections, 37 buts) a résilié son bail avec les Gones, d’un commun accord.

Parti de Lyon, où il n’a jamais été considéré comme un titulaire en puissance (seulement 10 fois dans le onze de départ en Ligue 1), Slimani est revenu au Sporting CP, un club qu’il avait quitté durant l’été 2016 pour rejoindre Leicester. C’est d’ailleurs à Lisbonne que le Fennec a vécu sa première expérience en Europe et où il s’est fait un nom. Présenté à la presse, le nouveau numéro 9 des Leões a d’ailleurs expliqué qu’il n’avait pas hésité longtemps à revenir au SCP.

Un meilleur Slimani

« Je reviens parce que les supporters m'aiment et parce que le club m'aime. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans le football. Le Sporting, les supporters et Alvalade (le stade, ndlr) me manquaient. La décision a donc été très simple. C'est super d'être de retour à la maison. C'est avec ce maillot que j’ai été le plus heureux. Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici et je suis heureux ici. Le foot, c'est comme ça. Quand on laisse de bons souvenirs, c'est comme ça. Les supporters m'aiment et j'aime le Sporting et les fans. »

Slimani a donc voulu reprendre une histoire d’amour qu’il avait mise entre parenthèses il y a cinq ans et demi. En attendant de voir si l’alchimie se fera encore, l’Algérien a promis qu’il était bien meilleur. « Le Sporting joue un très bon football. Je connais bien la maison et je connais aussi bien le style de jeu de Rúben Amorim. J'espère marquer beaucoup de buts. Je suis un Slimani plus expérimenté et, à mon avis, un meilleur Slimani que celui de mon premier passage. » Place au terrain maintenant.