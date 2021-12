OM - Reims : Yunis Abdelhamid crie au vol

Fin de match polémique à Marseille, où les Phocéens accueillaient Reims (1-1). Après un but d'Etikite à un quart d'heure de la fin, les Marseillais égalisaient dans la toute fin des arrêts de jeu, sur penalty. L'arbitre avait ainsi estimé qu'Andreaw Gravillon avait donné un coup de pied à Dimitri Payet, et avait donc indiqué un penalty que le Réunionnais a transformé. Une décision qui passe mal chez les Rémois, comme l'a expliqué Yunis Abdelhamid devant les caméras de Prime Video.

La suite après cette publicité

« On se fait un peu voler, franchement Andreaw est au duel à la tête, il regarde que le ballon, pas Payet. C'est compliqué de se faire avoir sur une erreur comme ça. L'arbitre me dit que Payet reçoit un coup de pied sur la tête, mais Andrew joue vraiment le ballon, donc pour mettre un coup de pied à Payet, c'était compliqué. Ou en tout cas c'est involontaire, il le voit pas, il regarde que le ballon. On a l'impression de s'être fait voler ce soir », a lancé le défenseur. Voilà qui est clair...