SCO Angers-OM : les compositions officielles

Briser la mauvaise série. C'est l'enjeu de ce Angers-Olympique de Marseille ce soir (21h) au stade Raymond-Kopa. Les deux clubs sont en effet sur deux mauvaises séries de résultats en cette fin d'année. Les Angevins restent sur 3 matches sans victoire (N, D, N) avec notamment un nul malheureux à Nantes ce week-end (1-1) alors que les Angevins menaient jusque dans le temps additionnel. Les Marseillais, eux, n'ont pas connu le goût de la victoire depuis 2 rencontres.

Ils restent sur un nul contre Reims à domicile (1-1) et une défaite contre un adversaire direct, Rennes (1-2), la semaine passée. Les hommes d'André Villas-Boas ont donc besoin des 3 points ce soir afin de rester au contact du podium avant la trêve. Pour cela, le technicien portugais semble aligner un 4-3-3, avec Payet côté gauche, Dario Benedetto dans l'axe et, surprise, Valère Germain préféré à Florian Thauvin sur le côté droit. Côté angevin, Stéphane Moulin choisit un 4-2-3-1 afin de tenter de faire un coup et de revenir à une unité de l'OM en cas de succès.

Les compositions officielles :

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Coulibaly, Mangani - Capelle, Fulgini, Pereira-Lage - Diony

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Cuisance - Germain, Benedetto, Payet