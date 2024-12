PSG : les dirigeants ont visité un potentiel nouveau stade

Ce n’est un secret pour personne, le PSG est à la recherche d’un nouveau stade pour accueillir son équipe. Récemment, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé sa décision de quitter le Parc des Princes et avait donc demandé à ses équipes de trouver un nouveau point de chute. Plusieurs pistes avaient été étudiées. Et ce mercredi soir, Le Parisien dévoile que le club de la capitale a récemment visité un nouveau site.

Le PSG a ainsi visité l’ancien hippodrome de Ris-Orangis qui a fermé ses portes en 1996. Le site comporte ainsi plus de 100 hectares libres et utilisables. Le quotidien français précise que le site coche plusieurs cases dont celle d’être suffisamment grand pour accueillir un "village PSG" avec des hôtels, restaurants, bureaux. Mais le site se situe tout de même à 50 km de Poissy et 30km du Parc des Princes.