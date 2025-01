PSG : la réaction à chaud de Bradley Barcola

Le PSG a souffert plus que de raison face à Espaly ce mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de France, puisqu’il a fallu attendre les dernières minutes pour le voir se détacher au score, et finalement se qualifier (4-2). Au micro de beIN Sports, Bradley Barcola a reconnu les difficultés de son équipe.

La suite après cette publicité

« On a mal commencé le match, on s’est fait surprendre. Heuruesmeent on a sur remettre du gaz en fin de match pour se rattraper, on va retenir que la victoire. (…) J’ai vu l’équipe qui avait envie de gagner et au final on est récompensé », a-t-il déclaré, avant de revenir sur la composition de départ de Luis Enrique, avec plusieurs changements. « Peut-être que c’était la mauvaise formule, c’est le coach qui décide. Mais au final on a gagné, on est content. »