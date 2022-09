Houssem Aouar devrait rester à Lyon

Priorité de l'OGC Nice, comme nous vous le révélions il y a quelques jours, Houssem Aouar devrait, malgré tout, rester à Lyon. Peu enclin à céder leur numéro 8 à un concurrent direct, l'OL devrait donc conserver son protégé cet été. Dans le viseur de Benfica, de Nottingham Forest ou du Betis Seville au cours du mercato estival, le milieu de terrain de 24 ans ne fait l'objet d'aucune offre de dernière minute.

Comme indiqué par L'Equipe et RMC Sport, l'international tricolore, qui n'a plus qu'un an de contrat, devrait donc rester sous les couleurs de la formation rhodanienne. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Le joueur aurait décidé, il y a quelques heures, de ne pas quitter l'OL. Depuis le début de la saison, le franco-algérien a disputé 30 petites minutes de jeu contre l'AC Ajaccio lors de la première journée.