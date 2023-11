Loïs Openda envoie un message au RC Lens

Actuellement avec la Belgique pour poursuivre le parcours qualificatif à l’Euro 2024, Loïs Openda (23 ans) en a profité pour évoquer sa saison actuelle avec le RB Leipzig, lui qui a rejoint le club allemand pour cinq saisons et contre un montant de 43 millions d’euros. Au micro de RMC Sport, l’attaquant de 23 ans est revenu sur le début de saison de son ancien club et son amour pour le RC Lens.

«Je suis toujours le RC Lens. J’ai toujours la petite cloche allumée pour recevoir les notifications quand je ne peux pas regarder leurs matchs. On ne joue pas trop à la même heure, donc je regarde beaucoup leurs matchs, a-t-il d’abord expliqué, avant d’envoyer un message aux supporters Sang et Or. C’est vrai que des supporters voulaient que je reste. Mais bon, c’est le football. C’est une étape que je devais prendre. Ce n’est pas pour ça que je ne garde plus d’amour pour les supporters. Je suis toujours en contact avec des joueurs. J’ai passé une année que je n’oublierais pas, ça restera toujours avec moi».