FA Cup : Leicester et Brighton se qualifient, Luton créé la surprise en éliminant Everton sur le fil

L’après-midi de Cup continue en Angleterre. Après l’exploit de Maidstone (D6) sur Ipswich Town (D2), quatre nouvelles équipes se sont qualifiées pour les 1/8es de finale de la Coupe d’Angleterre. On l’avait oublié, mais Jamie Vardy (37 ans) continue de marquer avec son équipe de toujours, Leicester. L’ancien meilleur buteur de Premier League (2019-2020) a été le premier buteur du match (47e) contre la ville voisine de Birmingham. Yunus Akgun (72e) et Dennis Praet (88e) ont entériné la qualification (3-0). Autre équipe à s’être qualifiée, Brighton, a fait le show à Sheffield. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont parfaitement débuté leur match en inscrivant deux buts par Facundo Buonanotte (14e) et Joao Pedro (29e). Mais à domicile, Sheffield United a du répondant. Les Cutlers égalisent avant la mi-temps avec Gustavo Hamer (44e), son premier but depuis septembre, et William Osula (45e+8). La pause à la mi-temps a fait du bien à Brighton qui a assis sa domination, toujours avec une large possession. Joao Pedro signe un doublé grâce à un nouveau pénalty (52e), puis un triplé (67e). Danny Welbeck, qui adore cette compétition, y va également de son but dans les derniers instants (90e+7, 2-5).

Au Goodison Park, Luton avait créé la surprise en septembre dernier s’imposant contre Everton. Aujourd’hui, les joueurs d’Edwards ont réussi la même performance. Le but contre son camp de Vitali Mykolenko avait bien lancé les visiteurs (39e) avant de voir Everton rapidement réagir en deuxième mi-temps par l’intermédiaire de Jack Harisson (55e). À la dernière minute du match, Luton arrache sa qualification. Cauley Woodrow devient le héros du match en reprenant un ballon au bon endroit (1-2, 90e+6). Les deux équipes de Championship, Leeds et Plymouth Argyle n’ont pas réussi à faire mieux qu’un nul. Leeds, qui n’a jamais perdu contre Plymouth dans son histoire, a été l’équipe la plus entreprenante. Premiers buteurs avec , Illan Meslier a concédé l’égalisation en deuxième mi-temps par Randell (73e, 1-1). Le match devra donc être rejoué.