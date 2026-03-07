Inter Miami : le vrai salaire de Lionel Messi enfin dévoilé

Dans un entretien accordé au média Bloomberg, Jorge Mas, patron du club de l’Inter Miami, a été interrogé au sujet du salaire de Lionel Messi qui reste un vrai mystère aux Etats-Unis. Alors que le rapport des salaires de la saison 2026 de MLS indique que la Pulga touche 12 millions de dollars par an, son revenu réel est en effet bien supérieur, d’après les propos du président des Herons. Cette différence s’explique par une clause exceptionnelle incluse lors de la signature de l’ancien joueur du FC Barcelone, lui garantissant un pourcentage de la valorisation du club.

De quoi attirer de nombreux sponsors et augmenter la valeur marchande du club de Miami. « La raison pour laquelle j’ai besoin d’avoir des sponsors, et qu’ils soient des sponsors de classe mondiale, c’est parce que les joueurs coûtent cher. Je paye Messi et ça vaut chaque centime, mais c’est entre 70 et 80 millions de dollars par an. Si on compte tout », a déclaré le copropriétaire de la franchise floridienne aux côtés de son frère Jose Mas et de la légende David Beckham.