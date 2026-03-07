Menu Rechercher
Commenter 7
MLS

Inter Miami : le vrai salaire de Lionel Messi enfin dévoilé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp

Dans un entretien accordé au média Bloomberg, Jorge Mas, patron du club de l’Inter Miami, a été interrogé au sujet du salaire de Lionel Messi qui reste un vrai mystère aux Etats-Unis. Alors que le rapport des salaires de la saison 2026 de MLS indique que la Pulga touche 12 millions de dollars par an, son revenu réel est en effet bien supérieur, d’après les propos du président des Herons. Cette différence s’explique par une clause exceptionnelle incluse lors de la signature de l’ancien joueur du FC Barcelone, lui garantissant un pourcentage de la valorisation du club.

La suite après cette publicité

De quoi attirer de nombreux sponsors et augmenter la valeur marchande du club de Miami. « La raison pour laquelle j’ai besoin d’avoir des sponsors, et qu’ils soient des sponsors de classe mondiale, c’est parce que les joueurs coûtent cher. Je paye Messi et ça vaut chaque centime, mais c’est entre 70 et 80 millions de dollars par an. Si on compte tout », a déclaré le copropriétaire de la franchise floridienne aux côtés de son frère Jose Mas et de la légende David Beckham.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Lionel Messi

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier